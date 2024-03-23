Половина Харькова уже с отоплением, возможен ввод графика отключения света, - Терехов

По словам мэра, "Харьковоблэнерго" начало подключение к электроснабжению определенных районов города.

"Около 35% домов подключены к электроснабжению. Что касается отопления, то удалось подключить 50%", - сказал он.

Терехов отметил, что в городе выключено уличное освещение, не работает электрический транспорт, так как не хватает мощности.

Что касается сроков восстановления, то прогнозировать сложно, добавил мэр.

"Разрушения очень серьезные, разбита трансформаторная подстанция, подающие линии - сейчас трудно говорить о восстановлении этих трансформаторных станций, а значит и подключении города, - рассказал Терехов.

Он обратил внимание, что в случає необходимости "будем делать график отключения, чтобы все харьковчане имели электроснабжение в определенные часы".

Терехов также сообщил, что коммунальные учреждения, в том числе больницы и поликлиники, функционируют в обычном режиме. Также в городе работают магазины, АЗС и другие торговые и бытового обслуживания населения, которые оборудованы генераторами.

Массированные обстрелы Украины 22 марта и последствия в Харькове

Напомним, войска РФ утром 22 марта устроили массированный комбинированный удар по Украине, использовав около 150 ракет и дронов. В частности, Запорожье враг ударил ракетами около 20 раз.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего удалось уничтожить 92 воздушных целей, а именно: 55 "Шахедов"; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Среди прочего, под атакой оказалась и ДнепроГЭС, в частности, одна из ракет влетела в двигавшийся через дамбу троллейбус. В общей сложности захватчики направили на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми. В "Укрэнерго" назвали вчерашнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты.

В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением. Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику - временно для стабилизации ситуации.

Сегодня президент Владимир Зеленский отметил, что самая сложная ситуация остается в Харькове. При этом в части общин других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.