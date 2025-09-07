UA

Половина дронів, які атакували Україну вночі, виявилися "Шахедами", - Ігнат

Фото: начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україну вночі 7 вересня атакували 810 ворожих дронів. З них близько половини - це ударні "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Близько половини БПЛА, які сьогодні залетіли на територію нашої держави, це - саме "Шахеди" ударного типу. Решта - дрони-імітатори", - заявив Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив, що імітатори "Гербера" також можуть бути небезпечними. Росіяни використовують їх як засоби розвідки, камери. За словами Ігната, такі безпілотники можуть нести вибухівку до 5 кг.

Нагадаємо, що вночі росіяни запустили по Україні 810 дронів та 13 ракет, зокрема і балістичних. Протиповітряна оборона знешкодила 751 ворожу ціль - 747 дронів та 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

 

Наслідки атаки РФ

Ворог вночі атакував Київ, Кременчук, Одесу, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг. Більше про - у нашому матеріалі.

У Києві пошкоджені багатоповерхівки, а також будівлю Кабміну. Внаслідок удару по дев'ятиповерхівці загинули троє осіб, понад 20 постраждали.

У Кременчуці був атакований міст Крюківський міст через Дніпро. Рух мостом, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці", обмежили.

В Одесі також під удар РФ потрапили будинки, троє людей постраждали.

