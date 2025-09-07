Половина дронов, которые атаковали Украину ночью, оказались "Шахедами", - Игнат

Около половины БПЛА, которые сегодня залетели на территорию нашего государства, это - именно "Шахеды" ударного типа. Остальные - дроны-имитаторы", - заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что имитаторы "Гербера" также могут быть опасными. Россияне используют их как средства разведки, камеры. По словам Игната, такие беспилотники могут нести взрывчатку до 5 кг.

Напомним, что ночью россияне запустили по Украине 810 дронов и 13 ракет, в том числе и баллистических. Противовоздушная оборона обезвредила 751 вражескую цель - 747 дронов и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".