У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу

Кількість загиблих внаслідок масованого удару РФ по Києву зросла. Стало відомо про третю жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним", - заявив він.

Раніше речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі телемарафону повідомив, що, попередньо, під завалами будинку у Святошинському районі шукали тіло загиблого чоловіка.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі Києва загинули жінка та її тримісячний син, у батька - важкі травми. Ще понад 20 осіб поранені.

Оновлено о 13:48

Начальник КМВА повідомив, що інформація про третього загиблого у Києві не підтвердилася.