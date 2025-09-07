ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу

Київ, Неділя 07 вересня 2025 13:06
UA EN RU
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Фото: у Києві троє загиблих внаслідок удару РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих внаслідок масованого удару РФ по Києву зросла. Стало відомо про третю жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним", - заявив він.

Раніше речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі телемарафону повідомив, що, попередньо, під завалами будинку у Святошинському районі шукали тіло загиблого чоловіка.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі Києва загинули жінка та її тримісячний син, у батька - важкі травми. Ще понад 20 осіб поранені.

Оновлено о 13:48

Начальник КМВА повідомив, що інформація про третього загиблого у Києві не підтвердилася.

Обстріл України 7 вересня

Росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 7 вересня. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.

У Києві понад 10 локацій з пошкодженнями, зокрема пошкоджені 4 житлові багатоповерхівки. Крім того, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва, там виникла пожежа.

Також під ударом ворога були Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг.

Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії