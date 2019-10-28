В полицию сообщили о взрывчатке в аэропорту Одессы

Одесские правоохранители проверяют информацию о минировании гостиницы и аэропорта. Об этом сообщает РБК-Украина, посилачись на пресс-службу полиции.

Сообщение о том, что в одном из отелей на улице Пушкинской и на территории Международного аэропорта "Одесса" заложен взрывный механизм, поступило на электронную почту полиции.

"Для обследования объектов и прилегающих к ним территорий направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, сотрудники ГСЧС и кинологи", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Одессе специалисты проверяли железнодорожный вокзал и здание областной государственной администрации на наличие взрывчатки. Информация не подтвердилась

Также в Одессе правоохранители проверяли информацию о заминировании Приморского районного суда. Информация тоже не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что 22 октября на телефонную линию и электронную почту полиций Львова, Харькова и Житомира поступили сообщения о заминировании важных объектов инфраструктуры. В частности, во Львове "заминировали" вокзал и облгосадминистрацию; В Харькове - три университета и жилой дом; в Житомире - территорию возле облгосадминистрации. Впоследствии информация о заминировании не подтвердилась.