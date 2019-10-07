В Одессе "заминировали" Приморский суд

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Анонимное сообщение о минировании поступило в 15:39

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании Приморского районного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Как сообщается, сегодня, 7 октября, в 15:39 в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Приморском районном суде на улице Балковской.

На место происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления, кинологов и работников службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во вторник, 1 октября, в Одессе поступило сообщение о минировании Апелляционного суда Одесской области и Малиновского районного суда. Всех посетителей и сотрудников эвакуировали. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Кроме того, в Одессе 27 сентября провели эвакуацию сотрудников и посетителей Малиновского районного суда после звонка о минировании. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.