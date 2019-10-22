В Житомире "заминировали" территорию возле облгосадминистрации

Иллюстративное фото (zh.oblast.online)

На месте работают оперативники

Во вторник, 22 октября, оперативники проверяют территорию возле здания Житомирской областной государственной администрации после сообщений о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как отмечается, сообщение о минировании поступило около 9:30 утра.

"Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и городского отдела полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульные и другие подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители вместе с нацгвардейцами ограничили доступ к территории и проводят эвакуацию людей из административных зданий. Специалисты-взрывотехники и кинологи осматривают помещения и прилегающую территорию.

Отметим, что заведомо ложное сообщение о минировании предусматривает уголовное наказание в виде заключения от 2 до 6 лет.

Напомним, 14 октября в городе Старобельск в Луганской области из-за сообщения о минировании объектов инфраструктуры были эвакуированы почти 800 человек. Также было перекрыто движение на 10 улицах.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 октября КПВВ "Станица Луганская" временно приостановил работу из-за сообщений о минировании.