ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Житомире "заминировали" территорию возле облгосадминистрации

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 10:43
В Житомире "заминировали" территорию возле облгосадминистрации
Иллюстративное фото (zh.oblast.online)

На месте работают оперативники

Во вторник, 22 октября, оперативники проверяют территорию возле здания Житомирской областной государственной администрации после сообщений о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как отмечается, сообщение о минировании поступило около 9:30 утра.

"Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и городского отдела полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульные и другие подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители вместе с нацгвардейцами ограничили доступ к территории и проводят эвакуацию людей из административных зданий. Специалисты-взрывотехники и кинологи осматривают помещения и прилегающую территорию.

Отметим, что заведомо ложное сообщение о минировании предусматривает уголовное наказание в виде заключения от 2 до 6 лет.

Напомним, 14 октября в городе Старобельск в Луганской области из-за сообщения о минировании объектов инфраструктуры были эвакуированы почти 800 человек. Также было перекрыто движение на 10 улицах.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 октября КПВВ "Станица Луганская" временно приостановил работу из-за сообщений о минировании.

В Киевской области полиция задержала телефонного "террориста" В Луганской области из-за минирования эвакуировали несколько сотен человек
Новости Украины Житомирминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь