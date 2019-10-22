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В Харькове "заминировали" три университета и жилой дом

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 11:00
В Харькове "заминировали" три университета и жилой дом
Фото: иллюстративное фото (flickr.com/national.police UA)

На местах работают специалисты

Во вторник, 22 октября, в Харькове оперативники проверяют три университета и жилой дом после сообщений о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как отмечается, на электронную почту полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в университетах, расположенных на площади Конституции, проспекте Науки, улицы Алчевских, и жилом доме на улице Архитекторов.

"По адресу выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Киевского отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления для осмотра помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Отметим, что заведомо ложное сообщение о минировании предусматривает уголовное наказание в виде заключения от 2 до 6 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 22 октября в Житомире "заминировали" территорию возле облгосадминистрации. На месте работают оперативники. Люди из прилегающих зданий были эвакуированы.

Также напомним, в Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании Хозяйственного суда. Из-за проверок суд был вынужден временно прекратить работу.

Ранее сообщалось, что 14 октября в городе Старобельск в Луганской области из-за сообщения о минировании объектов инфраструктуры были эвакуированы почти 800 человек. Также было перекрыто движение на 10 улицах.

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