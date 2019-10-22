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Во Львове "заминировали" вокзал и облгосадминистрацию

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 11:19
Во Львове "заминировали" вокзал и облгосадминистрацию
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Оперативники проверяют информацию о минировании

Во вторник, 22 октября, во Львове специалисты проверяют информацию о минировании главного железнодорожного вокзала и областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Как сообщается, информация о минировании объектов поступила сегодня на адрес электронной почты полиции.

"На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. После проведения эвакуации будут обследованы помещения и прилегающие территории. Правоохранители принимают меры для установления лица, предоставившего сообщения", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября сообщения о минировании поступили также на электронную почту полиции Харькова и Житомира. В Харькове якобы заминировали три университета и жилой дом, а в Житомире здание возле облгосадминистрации.

Также РБК-Украина сообщало, что 22 октября Хозяйственный суд города Киева вынужден временно прекратить работу из-за сообщений о минировании. Сейчас в здании работают оперативники.

Ранее сообщалось, что 14 октября в городе Старобельск в Луганской области из-за сообщения о минировании объектов инфраструктуры эвакуировали почти 800 людей. Также перекрыли движение на 10 улицах.

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