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В Одессе "заминировали" железнодорожный вокзал и ОГА

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 11:43
В Одессе "заминировали" железнодорожный вокзал и ОГА
Фото: проверки на территории Одессы (od.npu.gov.ua)

Специалисты проверяют территорию

В пятницу, 25 октября, в Одессе специалисты проверяют железнодорожный вокзал и здание областной государственной администрации (ОГА) на наличие взрывчатки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Сообщение о том, что возле Одесской ОГА и на железнодорожном вокзале заложена взрывчатка, поступило на электронную почту полиции в восемь часов утра.

"Для обследования объектов и прилегающей к ним территории направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, сотрудники ГСЧС и кинологи", - говорится в сообщении.

Фото: проверки на территории Одессы (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что 22 октября на телефонную линию и электронную почту полиций Львова, Харькова и Житомира поступили сообщения о минировании важных объектов инфраструктуры. В частности, во Львове "заминировали" вокзал и облгосадминистрацию; В Харькове - три университета и жилой дом; в Житомире - территорию возле облгосадминистрации. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.

Отметим, что заведомо ложное сообщение о минировании предусматривает уголовное наказание в виде заключения от 2 до 6 лет.

Также РБК-Украина писало, что 14 октября в городе Старобельск в Луганской области из-за сообщения о минировании объектов инфраструктуры были эвакуированы почти 800 человек. Также было перекрыто движение на 10 улицах.

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