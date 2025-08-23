ua en ru
У поліції показали збитий дрон, що зранку атакував Київ (фото)

Субота 23 серпня 2025 11:46
Фото: у поліції показали збитий дрон, що зранку атакував Київ (t.me/gunpKyiv)
Автор: Константин Широкун

Поліція Києва показала залишки збитого російського безпілотника, що зранку атакував столицю, та через який у місті та області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

"Вибухотехніки поліції Києва працюють на місці падіння ворожого БпЛА у Солом’янському районі. Уламки безпілотного літального апарату впали поблизу багатоповерхового житлового будинку, пошкоджень та постраждалих не має", - зазначили у поліції.

У поліції показали збитий дрон, що зранку атакував Київ (фото)

Повідомляється, що місце падіння тимчасово огороджено для проведення слідчих дій. Своєю чергою, спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу документують подію та вилучають рештки.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили протиповітряної оборони, ліквідовуючи ворожий безпілотник.

У поліції показали збитий дрон, що зранку атакував Київ (фото)

Удар росіян по Україні 23 серпня

Сьогодні вночі, 23 серпня, російські війська атакували Україну з використанням дронів-камікадзе. Переважно під ударом були східні та північні регіони країни.

Так, в ніч на 23 серпня окупанти масовано атакували дронами місто Конотоп у Сумській області. У місті лунали вибухи, працювала ППО. За словами мера Конотопа, зафіксовано три "прильоти", обійшлося без жертв і постраждалих.

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, РФ випустила по Україні 49 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 дронів на півночі, сході та в центрі країни.

