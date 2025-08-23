РФ вдарила по Україні десятками дронів: у семи локаціях влучання
Росія в ніч на 23 серпня випустила по Україні 49 дронів різних типів. Більшість безпілотників збили, проте є і влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі окупанти випустили 49 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з чотирьох напрямків - Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 дронів на півночі, сході та в центрі країни.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 13 БпЛА у семи локаціях в Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.
Удар по Конотопу
В ніч на 23 серпня окупанти масовано атакували дронами місто Конотоп у Сумській області. У місті лунали вибухи, працювала ППО.
За словами мера Конотопа, зафіксовано три "прильоти", обійшлося без жертв і постраждалих.
"Росіяни били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений. Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів", - попередив міський голова.