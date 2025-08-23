РФ вдарила по Україні десятками дронів: у семи локаціях влучання

Росія в ніч на 23 серпня випустила по Україні 49 дронів різних типів. Більшість безпілотників збили, проте є і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі окупанти випустили 49 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з чотирьох напрямків - Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 дронів на півночі, сході та в центрі країни. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 13 БпЛА у семи локаціях в Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.