В полиции показали сбитый дрон, который утром атаковал Киев (фото)

Суббота 23 августа 2025 11:46
Автор: Константин Широкун

Полиция Киева показала остатки сбитого российского беспилотника, который утром атаковал столицу, и из-за которого в городе и области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

"Взрывотехники полиции Киева работают на месте падения вражеского БпЛА в Соломенском районе. Обломки беспилотного летательного аппарата упали вблизи многоэтажного жилого дома, повреждений и пострадавших нет", - отметили в полиции.

Сообщается, что место падения временно ограждено для проведения следственных действий. В свою очередь, специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального подразделения документируют событие и изымают остатки.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны, ликвидируя вражеский беспилотник.

Удар россиян по Украине 23 августа

Сегодня ночью, 23 августа, российские войска атаковали Украину с использованием дронов-камикадзе. Преимущественно под ударом были восточные и северные регионы страны.

Так, в ночь на 23 августа оккупанты массированно атаковали дронами город Конотоп в Сумской области. В городе раздавались взрывы, работала ПВО. По словам мэра Конотопа, зафиксировано три "прилета", обошлось без жертв и пострадавших.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, РФ выпустила по Украине 49 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 дронов на севере, востоке и в центре страны.

