Поліція зможе захищати жертв домашнього насильства швидше: що змінилось в Україні

Чим важливі запроваджені в Україні зміни

Громадянам розповіли, що цифрові сервіси для поліцейських в Україні розширюються.

Так, від середи, 26 листопада, поліцейські в усіх регіонах нашої країни отримали технічну можливість виносити термінові заборонні приписи стосовно кривдника в електронному вигляді.

Робиться це безпосередньо зі службових планшетів.

У поліції пояснили, що це - важливий крок у сфері протидії домашньому насильству (створений за ініціативи Департаменту патрульної поліції).

"Важливо: паперова форма припису також залишається чинною і може використовуватися за потреби", - наголосили у прес-службі правоохоронців.

Переваги винесення припису в електронній формі

Українцям нагадали, що терміновий заборонний припис - це спеціальний захід протидії домашньому насильству, який застосовує поліцейський із метою негайного захисту постраждалої особи.

При цьому винесення припису в електронній формі забезпечує низку переваг:

оперативність - значно скорочується час, потрібний для оформлення матеріалів;

швидкість обміну інформацією - дані миттєво надходять до інформаційних підсистем НПУ та стають доступними для інших підрозділів;

точність - автоматизація процесу мінімізує ризик помилок, що виникають під час заповнення документів вручну.

"Працюємо над тим, щоб захист постраждалих від домашнього насильства був максимально швидким та ефективним", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)