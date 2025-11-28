Поліція зможе захищати жертв домашнього насильства швидше: що змінилось в Україні

Поліцейські в усіх регіонах України отримали технічну можливість виносити термінові заборонні приписи стосовно кривдника в електронному вигляді.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.
Громадянам розповіли, що цифрові сервіси для поліцейських в Україні розширюються.
Так, від середи, 26 листопада, поліцейські в усіх регіонах нашої країни отримали технічну можливість виносити термінові заборонні приписи стосовно кривдника в електронному вигляді.
Робиться це безпосередньо зі службових планшетів.
У поліції пояснили, що це - важливий крок у сфері протидії домашньому насильству (створений за ініціативи Департаменту патрульної поліції).
"Важливо: паперова форма припису також залишається чинною і може використовуватися за потреби", - наголосили у прес-службі правоохоронців.
Українцям нагадали, що терміновий заборонний припис - це спеціальний захід протидії домашньому насильству, який застосовує поліцейський із метою негайного захисту постраждалої особи.
При цьому винесення припису в електронній формі забезпечує низку переваг:
"Працюємо над тим, щоб захист постраждалих від домашнього насильства був максимально швидким та ефективним", - підсумували у поліції.
