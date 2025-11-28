UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Поліція зможе захищати жертв домашнього насильства швидше: що змінилось в Україні

Поліцейські отримали "електронний інструмент" у сфері протидії домашньому насильству (фото ілюстративне: facebook.com/poltavapolice)
Автор: Ірина Костенко

Поліцейські в усіх регіонах України отримали технічну можливість виносити термінові заборонні приписи стосовно кривдника в електронному вигляді.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.

Чим важливі запроваджені в Україні зміни

Громадянам розповіли, що цифрові сервіси для поліцейських в Україні розширюються.

Так, від середи, 26 листопада, поліцейські в усіх регіонах нашої країни отримали технічну можливість виносити термінові заборонні приписи стосовно кривдника в електронному вигляді.

Робиться це безпосередньо зі службових планшетів.

У поліції пояснили, що це - важливий крок у сфері протидії домашньому насильству (створений за ініціативи Департаменту патрульної поліції).

"Важливо: паперова форма припису також залишається чинною і може використовуватися за потреби", - наголосили у прес-службі правоохоронців.

Переваги винесення припису в електронній формі

Українцям нагадали, що терміновий заборонний припис - це спеціальний захід протидії домашньому насильству, який застосовує поліцейський із метою негайного захисту постраждалої особи.

При цьому винесення припису в електронній формі забезпечує низку переваг:

  • оперативність - значно скорочується час, потрібний для оформлення матеріалів;
  • швидкість обміну інформацією - дані миттєво надходять до інформаційних підсистем НПУ та стають доступними для інших підрозділів;
  • точність - автоматизація процесу мінімізує ризик помилок, що виникають під час заповнення документів вручну.

"Працюємо над тим, щоб захист постраждалих від домашнього насильства був максимально швидким та ефективним", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Верховній Раді пропонують запровадити покарання для сталкерів.

Крім того, ми пояснювали, як діяти, якщо ви стали жертвою домашнього насильства.

Читайте також, як звернутися по допомогу у випадку домашнього насильства (і постраждалим, і очевидцям відповідних дій).

