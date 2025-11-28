RU

Общество Образование Деньги Изменения

Полиция сможет защищать жертв домашнего насилия быстрее: что изменилось в Украине

Полицейские получили "электронный инструмент" в сфере противодействия домашнему насилию (фото иллюстративное: facebook.com/poltavapolice)
Автор: Ирина Костенко

Полицейские во всех регионах Украины получили техническую возможность выносить срочные запретительные предписания в отношении обидчика в электронном виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Чем важны введенные в Украине изменения

Гражданам рассказали, что цифровые сервисы для полицейских в Украине расширяются.

Так, со среды, 26 ноября, полицейские во всех регионах нашей страны получили техническую возможность выносить срочные запретительные предписания в отношении обидчика в электронном виде.

Делается это непосредственно со служебных планшетов.

В полиции объяснили, что это - важный шаг в сфере противодействия домашнему насилию (созданный по инициативе Департамента патрульной полиции).

"Важно: бумажная форма предписания также остается в силе и может использоваться при необходимости", - подчеркнули в пресс-службе правоохранителей.

Преимущества вынесения предписания в электронной форме

Украинцам напомнили, что срочное запретительное предписание - это специальная мера противодействия домашнему насилию, которую применяет полицейский с целью немедленной защиты пострадавшего человека.

При этом вынесение предписания в электронной форме обеспечивает ряд преимуществ:

  • оперативность - значительно сокращается время, необходимое для оформления материалов;
  • скорость обмена информацией - данные мгновенно поступают в информационные подсистемы НПУ и становятся доступными для других подразделений;
  • точность - автоматизация процесса минимизирует риск ошибок, возникающих при заполнении документов вручную.

"Работаем над тем, чтобы защита пострадавших от домашнего насилия была максимально быстрой и эффективной", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде предлагают ввести наказание для сталкеров.

Кроме того, мы объясняли, как действовать, если вы стали жертвой домашнего насилия.

Читайте также, как обратиться за помощью в случае домашнего насилия (и пострадавшим, и очевидцам соответствующих действий).

УкраинаНациональная полициястрахДомашнее насилиеДокументыГаджеты