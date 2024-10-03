У Раді пропонують запровадити покарання для сталкерів: про що мова

Народні депутати ініціюють прийняття проєкту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" щодо встановлення відповідальності за злочинне переслідування (сталкінг). Відповідний документ зареєстровано під №12088 2 жовтня 2024 року.

Які зміни передбачає законопроєкт

Зміни, запропоновані новим законопроєктом, мають на меті посилити правовий захист осіб, які страждають від домашнього насильства.

У пояснювальній записці йдеться, що основною новацією є додавання до Кримінального процесуального кодексу положення щодо набрання чинності судового рішення першої інстанції про застосування обмежувального заходу до осіб, які вчинили домашнє насильство. Це дозволить прискорити реалізацію заходів, спрямованих на захист жертв, та підвищить ефективність судового реагування на такі правопорушення.

У Законі України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" також планується важливе доповнення. Зокрема, статтю 1 пропонують доповнити пунктами 6 і 7, в яких будуть визначені нові терміни – злочинне переслідування (сталкінг) та кіберпереслідування.

Проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" щодо встановлення відповідальності за злочинне переслідування (сталкінг)" вже розроблено і спрямований на вдосконалення правових засад у сфері протидії домашньому насильству.

Понад 200 тисяч українців щороку стають жертвами насильства

В Україні щороку жертвами насильства стають близько 200 тисяч осіб, і 90% з них – жінки. Ці дані підтверджують статистичні звіти Міністерства соціальної політики України, згідно з якими випадки домашнього насильства стабільно зростають із року в рік.

Зокрема, у період з 2017-го по 2023 рік кількість звернень щодо домашнього насильства зросла майже втричі. Якщо у 2017 році було зареєстровано 96 606 звернень, то вже у 2018 році – 106 549 таких звернень, у 2019 році – 130 514, у 2020 році – 211 362, у 2021 році – 284 221, у 2022 році – 251 829, у 2023 році – 251 954.

Крім цього, Національна поліція України звітує про зростання кількості складених протоколів щодо адміністративних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством. За 2023 рік органи поліції склали 163 542 адмінпротоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що значно більше порівняно з 2017 роком (91 974 протоколи).

Чому важливо посилити покарання на сталкінг

Автори законопроєкту наголошують на необхідності законодавчого регулювання цього питання, оскільки сталкінг – це не лише "новомодний" термін, а серйозна проблема, яка може мати трагічні наслідки.

Для прикладу, за даними дослідження в США за 1998 рік, 75% жінок, які стали жертвами сталкінгу, зазнали фізичного насильства. Це свідчить про глобальну небезпеку, яку не можна ігнорувати. Законодавче регулювання сталкінгу стане важливим кроком до захисту прав громадян в Україні та зниження випадків переслідування і насильства.

Зазначимо, злочинне переслідування (сталкінг) – форма психологічного домашнього насильства, яка виражається у неодноразовому прояві небажаної нав'язливій увазі до однієї людини з боку іншої людини або групи людей, а також полягає у тривалому стеженні за постраждалою особою та перебуванні біля місця її проживання без передбаченого законом дозволу.