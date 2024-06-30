Не мовчіть - зверніться по допомогу. Поліція пояснила, як убезпечитись від домашнього насилля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.

"Памʼятайте, що ви завжди маєте до кого звернутися за допомогою. Розірвіть коло насильства! Якщо ви зазнаєте домашнього насильства або стали очевидцями його вчинення - підготуйте особистий план безпеки, який допоможе вам у критичній ситуації", - пояснили в поліції.

Для початку варто повідомити про свою ситуацію друзями чи родичами, яким довіряєте. Якщо ж поруч немає нікого, хто міг би вас підтримати варто звернутись до правоохоронців.

Якщо такої змоги немає, то хоча б попередьте сусідів або близьких про можливу небезпеку та попросіть їх якнайшвидше звернутися до поліції у разі необхідності.

Якщо починається сварка, перейдіть у приміщення, яке можна легко покинути та намагайтеся триматися ближче до виходу.

Заздалегідь домовтеся з друзями чи родичами про можливість надання вам тимчасового притулку у разі небезпеки.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали очевидцем його вчинення - повідомляйте:

національна поліція України: 102;

безкоштовна національна гаряча лінія протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 (зі стаціонарних телефонів); 116-123 (з мобільних телефонів);

національна дитяча гаряча лінія: 0 800 500 225 (зі стаціонарних телефонів); 116-111 (з мобільних телефонів);

Чатбот МВС, що діє в месенджері Telegram.

Зауважимо, що домашнє насильство може торкнутися будь-кого, попри вік, соціальний статус чи фінансове положення.