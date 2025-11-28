ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Поліція зможе захищати жертв домашнього насильства швидше: що змінилось в Україні

П'ятниця 28 листопада 2025 10:56
UA EN RU
Поліція зможе захищати жертв домашнього насильства швидше: що змінилось в Україні Поліцейські отримали "електронний інструмент" у сфері протидії домашньому насильству (фото ілюстративне: facebook.com/poltavapolice)
Автор: Ірина Костенко

Поліцейські в усіх регіонах України отримали технічну можливість виносити термінові заборонні приписи стосовно кривдника в електронному вигляді.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.

Чим важливі запроваджені в Україні зміни

Громадянам розповіли, що цифрові сервіси для поліцейських в Україні розширюються.

Так, від середи, 26 листопада, поліцейські в усіх регіонах нашої країни отримали технічну можливість виносити термінові заборонні приписи стосовно кривдника в електронному вигляді.

Робиться це безпосередньо зі службових планшетів.

У поліції пояснили, що це - важливий крок у сфері протидії домашньому насильству (створений за ініціативи Департаменту патрульної поліції).

"Важливо: паперова форма припису також залишається чинною і може використовуватися за потреби", - наголосили у прес-службі правоохоронців.

Переваги винесення припису в електронній формі

Українцям нагадали, що терміновий заборонний припис - це спеціальний захід протидії домашньому насильству, який застосовує поліцейський із метою негайного захисту постраждалої особи.

При цьому винесення припису в електронній формі забезпечує низку переваг:

  • оперативність - значно скорочується час, потрібний для оформлення матеріалів;
  • швидкість обміну інформацією - дані миттєво надходять до інформаційних підсистем НПУ та стають доступними для інших підрозділів;
  • точність - автоматизація процесу мінімізує ризик помилок, що виникають під час заповнення документів вручну.

"Працюємо над тим, щоб захист постраждалих від домашнього насильства був максимально швидким та ефективним", - підсумували у поліції.

Поліція зможе захищати жертв домашнього насильства швидше: що змінилось в УкраїніПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Верховній Раді пропонують запровадити покарання для сталкерів.

Крім того, ми пояснювали, як діяти, якщо ви стали жертвою домашнього насильства.

Читайте також, як звернутися по допомогу у випадку домашнього насильства (і постраждалим, і очевидцям відповідних дій).

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Національна поліція страх Домашнє насильство Документи Гаджети
Новини
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає