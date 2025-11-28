Полиция сможет защищать жертв домашнего насилия быстрее: что изменилось в Украине
Полицейские во всех регионах Украины получили техническую возможность выносить срочные запретительные предписания в отношении обидчика в электронном виде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.
Чем важны введенные в Украине изменения
Гражданам рассказали, что цифровые сервисы для полицейских в Украине расширяются.
Так, со среды, 26 ноября, полицейские во всех регионах нашей страны получили техническую возможность выносить срочные запретительные предписания в отношении обидчика в электронном виде.
Делается это непосредственно со служебных планшетов.
В полиции объяснили, что это - важный шаг в сфере противодействия домашнему насилию (созданный по инициативе Департамента патрульной полиции).
"Важно: бумажная форма предписания также остается в силе и может использоваться при необходимости", - подчеркнули в пресс-службе правоохранителей.
Преимущества вынесения предписания в электронной форме
Украинцам напомнили, что срочное запретительное предписание - это специальная мера противодействия домашнему насилию, которую применяет полицейский с целью немедленной защиты пострадавшего человека.
При этом вынесение предписания в электронной форме обеспечивает ряд преимуществ:
- оперативность - значительно сокращается время, необходимое для оформления материалов;
- скорость обмена информацией - данные мгновенно поступают в информационные подсистемы НПУ и становятся доступными для других подразделений;
- точность - автоматизация процесса минимизирует риск ошибок, возникающих при заполнении документов вручную.
"Работаем над тем, чтобы защита пострадавших от домашнего насилия была максимально быстрой и эффективной", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
