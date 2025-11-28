Полиция сможет защищать жертв домашнего насилия быстрее: что изменилось в Украине

Полицейские во всех регионах Украины получили техническую возможность выносить срочные запретительные предписания в отношении обидчика в электронном виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Чем важны введенные в Украине изменения

Гражданам рассказали, что цифровые сервисы для полицейских в Украине расширяются.

Так, со среды, 26 ноября, полицейские во всех регионах нашей страны получили техническую возможность выносить срочные запретительные предписания в отношении обидчика в электронном виде.

Делается это непосредственно со служебных планшетов.

В полиции объяснили, что это - важный шаг в сфере противодействия домашнему насилию (созданный по инициативе Департамента патрульной полиции).

"Важно: бумажная форма предписания также остается в силе и может использоваться при необходимости", - подчеркнули в пресс-службе правоохранителей.

Преимущества вынесения предписания в электронной форме

Украинцам напомнили, что срочное запретительное предписание - это специальная мера противодействия домашнему насилию, которую применяет полицейский с целью немедленной защиты пострадавшего человека.

При этом вынесение предписания в электронной форме обеспечивает ряд преимуществ:

оперативность - значительно сокращается время, необходимое для оформления материалов;

- значительно сокращается время, необходимое для оформления материалов; скорость обмена информацией - данные мгновенно поступают в информационные подсистемы НПУ и становятся доступными для других подразделений;

- данные мгновенно поступают в информационные подсистемы НПУ и становятся доступными для других подразделений; точность - автоматизация процесса минимизирует риск ошибок, возникающих при заполнении документов вручную.

"Работаем над тем, чтобы защита пострадавших от домашнего насилия была максимально быстрой и эффективной", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)