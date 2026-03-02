Поліція зможе без дозволу батьків вивозити дітей з-під обстрілів: що змінює новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12353, який вдосконалює процедуру обов’язкової евакуації населення, зокрема примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Документ чітко визначає механізми безпечного вивезення вразливих категорій громадян.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію на сайті українського парламенту.
Головне:
Закон передбачає загальну або часткову евакуацію - зокрема для людей, які не можуть самостійно подбати про свою безпеку через вік чи стан здоров’я (люди похилого віку, особи з інвалідністю).
Примусова евакуація дітей здійснюється у супроводі одного з батьків або законного представника. Якщо батьки відмовляються, поліція здійснює евакуацію примусово з подальшою передачею дітей органам опіки на безпечних територіях.
Додамо, що законопроект понад рік проходив процедури узгодження. Його головна мета - знайти оптимальні механізми забезпечення безпеки для тих, хто через вік або стан здоров'я не може евакуюватися самостійно.
Нагадаємо, що 10 лютого Верховна Рада ухвалила закон, який визначає нові правила обов’язкової евакуації населення із зон бойових дій. Документ передбачає окремі механізми евакуації дітей та інших вразливих категорій громадян. До 2 березня цей закон був на підписі у президента.
