Примусова евакуація дітей із зон бойових дій: як працюватиме новий закон

Верховна Рада ухвалила закон, який визначає нові правила обов’язкової евакуації населення із зон бойових дій. Документ передбачає окремі механізми евакуації дітей та інших вразливих категорій громадян.

Читайте також: Волонтери потрапили під удар РФ під час евакуації на Херсонщині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Закон спрямований на вдосконалення механізмів захисту цивільного населення під час війни та забезпечення безпеки людей, які не можуть самостійно залишити небезпечні райони.

На територіях, де проводитиметься обов’язкова евакуація, можуть запроваджуватися обмеження щодо в’їзду та перебування громадян.

У разі відмови батьків залишити небезпечну територію евакуацію дітей до безпечних регіонів проводитиме поліція з подальшою передачею їх органам опіки.

Обов’язкова евакуація дітей здійснюватиметься разом з одним із батьків або законним представником за участю органів опіки та піклування і Національної поліції.

Рішення про проведення обов’язкової евакуації населення ухвалюватимуть військові адміністрації за поданням військового командування на відповідній території.

Евакуація з прифронтових територій

Раніше повідомлялося, що з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей планують примусово евакуювати понад три тисячі дітей разом із батьками.

Також у громадах Донецької області, які перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишаються близько 13,8 тисячі мешканців, зокрема в Покровській громаді та Костянтинівці.

Нині в Україні функціонують 20 транзитних центрів у різних регіонах, а безпосередню евакуацію з прифронтових територій здійснюють спеціалізовані підрозділи ДСНС "Фенікс" і поліції "Білий Янгол".

Раніше також ухвалювалися рішення про обов’язкову евакуацію жителів із 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, а також про вивезення дітей із 19 населених пунктів Донеччини та маломобільних осіб із Запорізької області до безпечніших регіонів.