RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Полиция сможет без разрешения родителей вывозить детей из-под обстрелов: что меняет новый закон

Решение об эвакуации будут принимать военные администрации (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 12353, который совершенствует процедуру обязательной эвакуации населения, в частности принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Документ четко определяет механизмы безопасного вывоза уязвимых категорий граждан.

Главное:

  • Кто принимает решение: Решение об эвакуации принимают военные администрации по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом.
  • Принудительная эвакуация детей: В случае отказа родителей от эвакуации в зоне активных боевых действий, детей будет вывозить Национальная полиция вместе с органами опеки.
  • Ограничение въезда: На территориях, с которых проводится эвакуация, могут вводиться ограничения относительно порядка въезда и пребывания.

Процедура эвакуации уязвимых слоев

Закон предусматривает общую или частичную эвакуацию - в частности для людей, которые не могут самостоятельно позаботиться о своей безопасности из-за возраста или состояния здоровья (пожилые люди, лица с инвалидностью).

Принудительная эвакуация детей осуществляется в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Если родители отказываются, полиция осуществляет эвакуацию принудительно с последующей передачей детей органам опеки на безопасных территориях.

Длительная подготовка закона

Добавим, что законопроект более года проходил процедуры согласования. Его главная цель - найти оптимальные механизмы обеспечения безопасности для тех, кто в силу возраста или состояния здоровья не может эвакуироваться самостоятельно.

Напомним, что 10 февраля Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан. До 2 марта этот закон был на подписи у президента.

Ранее мы писали о том, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более 3000 детей вместе с родителями.

Читайте также, что в громадах Донецкой области, которые находятся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи жителей. В их перечне Покровская и Константиновская громады.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭвакуацияДети