Полиция сможет без разрешения родителей вывозить детей из-под обстрелов: что меняет новый закон

Главное:

Кто принимает решение: Решение об эвакуации принимают военные администрации по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом.

Решение об эвакуации принимают военные администрации по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом. Принудительная эвакуация детей: В случае отказа родителей от эвакуации в зоне активных боевых действий, детей будет вывозить Национальная полиция вместе с органами опеки.

В случае отказа родителей от эвакуации в зоне активных боевых действий, детей будет вывозить Национальная полиция вместе с органами опеки. Ограничение въезда: На территориях, с которых проводится эвакуация, могут вводиться ограничения относительно порядка въезда и пребывания.

Процедура эвакуации уязвимых слоев

Закон предусматривает общую или частичную эвакуацию - в частности для людей, которые не могут самостоятельно позаботиться о своей безопасности из-за возраста или состояния здоровья (пожилые люди, лица с инвалидностью).

Принудительная эвакуация детей осуществляется в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Если родители отказываются, полиция осуществляет эвакуацию принудительно с последующей передачей детей органам опеки на безопасных территориях.

Длительная подготовка закона

Добавим, что законопроект более года проходил процедуры согласования. Его главная цель - найти оптимальные механизмы обеспечения безопасности для тех, кто в силу возраста или состояния здоровья не может эвакуироваться самостоятельно.