Чи евакуйовують українців з Близького Сходу: Зеленський відповів
Україна реагуватиме на всі звернення про евакуацію громадян з країн Близького Сходу.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання РБК-Україна під час спілкування з журналістами.
Що сказав Зеленський
Президент підтвердив, що українці дійсно звертаються по допомогу через загострення на Близькому Сході. За його словами, цим займаються міністр закордонних справ Андрій Сибіга і профільні служби.
"Всі - і розвідка, і Міністерство закордонних справ - займаються цим, допомагають людям", - каже Зеленський. Він запевняє - всі запити опрацьовують, а допомогу людям вже надають.
Що відбувається на Близькому Сході
28 лютого США та Ізраїль оголосили про початок військової операції проти Ірану.
Удари були спрямовані по військових об’єктах. В Ірані заявили про відповідь і почали атакувати у відповідь.
Також з’являлася інформація про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Іранські державні медіа підтверджували втрати серед військових і керівництва країни.
На тлі ескалації низка держав почала оцінювати ризики для своїх громадян у регіоні. Деякі країни вже оголосили про евакуаційні заходи або підготовку до них.
