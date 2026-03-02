Поліція зможе без дозволу батьків вивозити дітей з-під обстрілів: що змінює новий закон

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію на сайті українського парламенту.

Головне:

Хто ухвалює рішення: Рішення про евакуацію приймають військові адміністрації за пропозицією військового командування та за погодженням з Координаційним штабом.

У разі відмови батьків від евакуації в зоні активних бойових дій, дітей вивозитиме Національна поліція разом з органами опіки. Обмеження в'їзду: На територіях, з яких проводиться евакуація, можуть запроваджуватися обмеження щодо порядку в'їзду та перебування.

Процедура евакуації вразливих верств

Закон передбачає загальну або часткову евакуацію - зокрема для людей, які не можуть самостійно подбати про свою безпеку через вік чи стан здоров’я (люди похилого віку, особи з інвалідністю).

Примусова евакуація дітей здійснюється у супроводі одного з батьків або законного представника. Якщо батьки відмовляються, поліція здійснює евакуацію примусово з подальшою передачею дітей органам опіки на безпечних територіях.

Тривала підготовка закону

Додамо, що законопроект понад рік проходив процедури узгодження. Його головна мета - знайти оптимальні механізми забезпечення безпеки для тих, хто через вік або стан здоров'я не може евакуюватися самостійно.