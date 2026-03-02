Полиция сможет без разрешения родителей вывозить детей из-под обстрелов: что меняет новый закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 12353, который совершенствует процедуру обязательной эвакуации населения, в частности принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Документ четко определяет механизмы безопасного вывоза уязвимых категорий граждан.
Главное:
- Кто принимает решение: Решение об эвакуации принимают военные администрации по предложению военного командования и по согласованию с Координационным штабом.
- Принудительная эвакуация детей: В случае отказа родителей от эвакуации в зоне активных боевых действий, детей будет вывозить Национальная полиция вместе с органами опеки.
- Ограничение въезда: На территориях, с которых проводится эвакуация, могут вводиться ограничения относительно порядка въезда и пребывания.
Процедура эвакуации уязвимых слоев
Закон предусматривает общую или частичную эвакуацию - в частности для людей, которые не могут самостоятельно позаботиться о своей безопасности из-за возраста или состояния здоровья (пожилые люди, лица с инвалидностью).
Принудительная эвакуация детей осуществляется в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Если родители отказываются, полиция осуществляет эвакуацию принудительно с последующей передачей детей органам опеки на безопасных территориях.
Длительная подготовка закона
Добавим, что законопроект более года проходил процедуры согласования. Его главная цель - найти оптимальные механизмы обеспечения безопасности для тех, кто в силу возраста или состояния здоровья не может эвакуироваться самостоятельно.
Напомним, что 10 февраля Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан. До 2 марта этот закон был на подписи у президента.
