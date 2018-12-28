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Полиция расследует взрыв в военной части под Одессой

Новости » Происшествия    28.12.2018 - 16:20
Полиция расследует взрыв в военной части под Одессой
Иллюстративное фото (unsplash.com)

В результате взрыва пострадал военный

Полиция Одессы устанавливает обстоятельства взрыва котла в одной из воинских частей, в результате которого пострадал 20-летний военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Одессы.

Сообщается, что военный был госпитализирован. Предварительно установлено, что причиной взрыва стала неправильная эксплуатация оборудования.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 декабря в Донецкой области в городе Марьинка произошел взрыв в частном доме, в результате которого погибла женщина, ее 7-летний сын успел выпрыгнуть в окно.

Также 14 декабря около девяти часов утра в Фастове произошел взрыв в одном из подъездов пятиэтажки по ул. Садовая, 10.

Причину взрыва связывают с утечкой газа. Вместе с тем, по сообщению "Киевоблгаза", во время обследования места взрыва в доме в Фастове утечки газа не обнаружили.

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