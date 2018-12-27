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В одной из воинских частей Южного региона произошел взрыв

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 23:09
В одной из воинских частей Южного региона произошел взрыв
Иллюстративное фото: котел (УНИАН)

В результате разрыва котла тяжело ранен солдат-срочник

В одной из воинских частей, подчиненных оперативному командованию "Юг" в котельной произошел разрыв котла, в результате чего солдат срочной службы госпитализирован с ожогами и многочисленными травмами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования "Юг" в Facebook.

Военные уточнили, что 20-летний потерпевший получает необходимую медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона.

"Военнослужащий немедленно был госпитализирован, ему оказана неотложная медицинская помощь. Про данный случай командование части проинформировало родителей срочника", - говорится в сообщении.

На данный момент врачи характеризуют состояние солдата как тяжелое.

По факту аварии открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

В одной из воинских частей Южного региона произошел взрыв

Напомним, 23 декабря в Донецкой области в городе Марьинка произошел взрыв в частном доме, в результате которого погибла женщина, ее 7-летний сын успел выпрыгнуть в окно.

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