В одной из воинских частей Южного региона произошел взрыв

Иллюстративное фото: котел (УНИАН)

В результате разрыва котла тяжело ранен солдат-срочник

В одной из воинских частей, подчиненных оперативному командованию "Юг" в котельной произошел разрыв котла, в результате чего солдат срочной службы госпитализирован с ожогами и многочисленными травмами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования "Юг" в Facebook.

Военные уточнили, что 20-летний потерпевший получает необходимую медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона.

"Военнослужащий немедленно был госпитализирован, ему оказана неотложная медицинская помощь. Про данный случай командование части проинформировало родителей срочника", - говорится в сообщении.

На данный момент врачи характеризуют состояние солдата как тяжелое.

По факту аварии открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Напомним, 23 декабря в Донецкой области в городе Марьинка произошел взрыв в частном доме, в результате которого погибла женщина, ее 7-летний сын успел выпрыгнуть в окно.