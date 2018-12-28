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Поліція розслідує вибух у військовій частині під Одесою

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 16:20
Поліція розслідує вибух у військовій частині під Одесою
Іллюстративне фото (unsplash.com)

В результаті вибуху постраждав військовий

Поліція Одеси встановлює обставини вибуху в котельні однієї з військових частин, в результаті якого постраждав 20-річний військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Одеси.

Повідомляється, що військовий був госпіталізований. Попередньо встановлено, що причиною вибуху стала неправильна експлуатація обладнання.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 грудня в Донецькій області в місті Мар'їнка стався вибух у приватному будинку, в результаті якого загинула жінка, її 7-річний син встиг вистрибнути у вікно.

Також 14 грудня близько дев'ятої години ранку у Фастові встався вибух в одному з під'їздів п'ятиповерхівки по вул. Садова, 10.

Причину вибуху пов’язують з витоком газу. Разом з тим, за повідомленням "Київоблгазу", під час обстеження місця вибуху у будинку в Фастові витоку газу не виявили. 

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