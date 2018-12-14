ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Взрыв в Фастове: в облгазе исключают утечку

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 21:31
Взрыв в Фастове: в облгазе исключают утечку
Фото: взрыв в Фастове (facebook.com/ДСНС)

Расследованием взрыва в Фастове займется комиссия

Во время осмотра места взрыва в доме в Фастове Киевской области утечки газа не обнаружили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевоблгаза".

Отмечается, что через 10 минут после взрыва в пятиэтажном доме в Фастове сотрудники "Киевоблгаза" обследовали внешнее газовое оборудование.

"Повреждений не обнаружено. Сотрудники ПАО "Киевоблгаз" осмотрели газовые колодцы и подъезды соседних жилых домов - утечки и взрывы газа отсутствуют", - отметили в пресс-службе, таким образом опровергнув утечка бытового газа.

Расследованием причин взрыва займется комиссия техногенно-экологической безопасности.

Взрыв в Фастове: в облгазе исключают утечку

Напомним, в результате взрыва в Фастове повреждено 27 квартир. 70 жителей пятиэтажнового дома, который был разрушен в результате взрыва, были эвакуированы.

Отметим, 14 декабря 2018 года около 9:15 утра в Фастове по адресу улица Садовая, 10 произошел взрыв в пятиэтажном доме. По предварительным данным один человек пострадал и находится в больнице, двух людей разыскивают. На месте событий работают представители ГСЧС, полиции и местные органы власти, которые выясняют причину взрыва. Работниками государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводятся работы по разбору завалов и поиску людей.

В ГСЧС назвали масштабы разрушений в результате взрыва в Фастове Взрыв в Фастове: для отселения жителей дома подготовили 100 мест
Новости Украины ФастовВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь