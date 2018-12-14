Взрыв в Фастове: в облгазе исключают утечку

Фото: взрыв в Фастове (facebook.com/ДСНС)

Расследованием взрыва в Фастове займется комиссия

Во время осмотра места взрыва в доме в Фастове Киевской области утечки газа не обнаружили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевоблгаза".

Отмечается, что через 10 минут после взрыва в пятиэтажном доме в Фастове сотрудники "Киевоблгаза" обследовали внешнее газовое оборудование.

"Повреждений не обнаружено. Сотрудники ПАО "Киевоблгаз" осмотрели газовые колодцы и подъезды соседних жилых домов - утечки и взрывы газа отсутствуют", - отметили в пресс-службе, таким образом опровергнув утечка бытового газа.

Расследованием причин взрыва займется комиссия техногенно-экологической безопасности.

Напомним, в результате взрыва в Фастове повреждено 27 квартир. 70 жителей пятиэтажнового дома, который был разрушен в результате взрыва, были эвакуированы.

Отметим, 14 декабря 2018 года около 9:15 утра в Фастове по адресу улица Садовая, 10 произошел взрыв в пятиэтажном доме. По предварительным данным один человек пострадал и находится в больнице, двух людей разыскивают. На месте событий работают представители ГСЧС, полиции и местные органы власти, которые выясняют причину взрыва. Работниками государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводятся работы по разбору завалов и поиску людей.