В Марьинке в доме взорвался газ, погиб человек

Фото: место взрыва (npu.gov.ua)

По предварительным данным, на 5 литровом газовом баллоне сломался редуктор

В воскресенье, 23 декабря, в Донецкой области в городе Марьинка произошел взрыв в частном доме, в результате которого погибла женщина, ее 7-летний сын успел выпрыгнуть в окно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на полицию Донецкой области.

Сообщается, что в доме взорвался газовый баллон. Полицейские установили, что погибшей является 44-летняя хозяйка дома. Мать и ее 7-летний сын находились в комнате, когда услышали хлопок. Женщина пошла на кухню, чтобы проверить, и именно тогда раздался взрыв, а мальчик успел спастись.

По предварительным данным, на 5 литровом газовом баллоне сломался редуктор, в результате чего газ попал в комнату и через большую концентрацию взорвался. Предварительно данный факт квалифицирован по ч.1 ст. 115 с пометкой (Несчастный случай). После проведения всех экспертиз будет установлено окончательную квалификацию события.

Напомним, 14 декабря около девяти часов утра в Фастове произошел взрыв в одном из подъездов пятиэтажки по ул. Садовая, 10.

Причину взрыва связывают с утечкой газа. Вместе с тем, по сообщению "Киевоблгаза", во время обследования места взрыва в доме в Фастове утечки газа не обнаружили.