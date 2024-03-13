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Поліція показала фото наслідків авіаудару по будинках у Мирнограді

Фото: поліція показала наслідки удару по Мирнограду (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці показали наслідки удару російських окупантів по місту Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки двоє осіб загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

У ніч на 13 березня росіяни завдали авіаудару по будинках у Мирнограді. Окупанти вдарили по місту ракетою-бомбою "Грім-Е1". Було пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та дев'ять цивільних автомобілів.

Внаслідок атаки загарбників п'ятеро людей постраждали: троє чоловіків 19, 26, 44 років та дві жінки 46 і 77 років.

Крім того, з-під завалів будинку деблокували тіла двох осіб - 68-річного чоловіка та 74-річної жінки.

 

Фото: поліція показала наслідки удару по Мирнограду (t.me/UA_National_Police)

Обстріли України

Нагадаємо, ввечері 12 березня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Під ударом опинилася багатоповерхівка. Станом на ранок 13 березня відомо про чотирьох загиблих. У лікарні перебувають шестеро постраждалих, у тому числі двоє дітей.

Крім того, росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у п'ятиповерхівку. З-під завалів врятували 10 осіб, є жертви, їх кількість встановлюють.

Крім того, зранку окупанти випустили по Одеській області ракету з тактичної авіації. Ворожу ракету знищили над морем.

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