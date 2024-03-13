ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Середа 13 березня 2024 07:23
UA EN RU
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла Фото: кількість жертв удару по Кривому Рогу зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кількість жертв вчорашньої ракетної атаки росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області збільшилася, у лікарні померла 47-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким", - заявив Вілкул.

Таким чином кількість жертв російського удару по Кривому Розі збільшилася до чотирьох осіб.

За його словами, станом на ранок 13 березня у лікарні залишаються ще шість "важких", у тому числі двоє дітей.

Ракетний удар росіян по Кривому Рогу 12 березня

Сьогодні ввечері, 12 березня, окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Повідомлялося про десятки поранених та ймовірне знаходження людей під завалами у пошкоджених багатоповерхівках.

Станом на 21.30 у Довгинцівському та Металургійному районах міста внаслідок ворожих обстрілів троє людей загинули та понад 40 отримали поранення, серед них – діти. Пошкодження та руйнування отримали багатоквартирні будинки, понад 300 квартир, будинки та автомобілі.

Усі подробиці російського удару по місту – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Вторгнення Росії до України Ракетний удар
NEWS
Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі
Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог