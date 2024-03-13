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Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі

Середа 13 березня 2024 07:48
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Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі Фото: війська РФ вдарили по багатоповерхівці у Сумах, є жертви (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вночі, 13 березня, ударним дроном типу "Шахед" вдарили багатоповерхівкою в Сумах. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Внаслідок влучення ворожого БпЛА типу "Шахед" до житлового п'ятиповерхового будинку, попередньо пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновано", - йдеться в повідомленні ОВА.

За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль є загиблі, інформація уточнюється.

Повідомляється, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі необхідні служби, розгорнуть пункт обігріву.

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Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі
Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі
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