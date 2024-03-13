Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі

Фото: війська РФ вдарили по багатоповерхівці у Сумах, є жертви (t.me/Sumy_news_ODA)

Росіяни сьогодні вночі, 13 березня, ударним дроном типу "Шахед" вдарили багатоповерхівкою в Сумах. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Внаслідок влучення ворожого БпЛА типу "Шахед" до житлового п'ятиповерхового будинку, попередньо пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновано", - йдеться в повідомленні ОВА. За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль є загиблі, інформація уточнюється. Повідомляється, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі необхідні служби, розгорнуть пункт обігріву.