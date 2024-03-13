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Полиция показала фото последствий авиаудара по домам в Мирнограде

Фото: полиция показала последствия удара по Мирнограду (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители показали последствия удара российских оккупантов по городу Мирноград Донецкой области. В результате атаки два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

В ночь на 13 марта россияне нанесли авиаудар по домам в Мирнограде. Оккупанты ударили по городу ракетой-бомбой "Гром-Е1". Были повреждены четыре многоквартирных дома и девять гражданских автомобилей.

В результате атаки захватчиков пять человек пострадали: трое мужчин 19, 26, 44 лет и две женщины 46 и 77 лет.

Кроме того, из-под завалов дома деблокировали тела двух человек - 68-летнего мужчину и 74-летней женщины.

 

Фото: полиция показала последствия удара по Мирнограду (t.me/UA_National_Police)

Обстрелы Украины

Напомним, вечером 12 марта оккупанты ударили по Кривому Рогу. Под ударом оказалась многоэтажка. По состоянию на утро 13 марта известно о четырех погибших. В больнице находятся шесть пострадавших, в том числе двое детей.

Кроме того, россияне ударили по Сумам. Вражеский дрон-камикадзе попал в пятиэтажку. Из-под завалов спасли 10 человек, есть жертвы, их количество устанавливается.

Кроме того, утром оккупанты выпустили по Одесской области ракету из тактической авиации. Вражескую ракету уничтожили над морем.

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