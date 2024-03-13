Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Мирнограді: є жертви та поранені

Російські окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Мирнограді Донецької області. Двоє людей загинули, ще 5 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, Telegram голови МВС України Ігоря Клименка, Донецьку облпрокуратуру.

Як розповів Філашкін, вчора близько 23 години росіяни скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1" - влучили у пятиповерхівку.

"Дві людини загинули і 5 поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку - вона не отримала фізичних травм", - зазначив голова ОВА.

Фото з місця удару РФ по Мирнограду Донецької області (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Всього ударом пошкоджено 4 будинки.

"Усі поранені отримують медичну допомогу: 1 людина перебуває у тяжкому стані, троє - у стані середньої тяжкості. Пошукова операція на місці події завершена", - додав він.

За даними голови МВС, у Мирнограді 6 людей врятовано з-під завалів, з них 1 дитина.

Як розповіли у Донецькій облпрокуратурі, снаряд влучив у житловий масив, де постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років.

"У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, забої голови й тіла, а також перелам. З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років", - додали у відомстві.

Удари по будинках у Сумах та у Кривому Розі

Загалом, як зазначив Клименко, упродовж останніх годин через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України - Мирнограді, Сумах та Кривому Розі.

Вночі окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Сумах. Знищено близько півтора десятка квартир, гасіння пожежі триває.

"Підрозділи ДСНС врятували 10 людей, постраждали щонайменше 8 жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей", - додав Клименко.

Тим часом у Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару до 4 людей.

"Вночі у медичному закладі померла жінка. Загальна кількість загиблих та постраждалих - більше півсотні", - резюмував голова МВС.

