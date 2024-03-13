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Окупанти зранку атакували Одеську область ракетою

Одеська область, Середа 13 березня 2024 10:34
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Окупанти зранку атакували Одеську область ракетою Фото: росіяни зранку атакували Одеську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія намагалася зранку 13 березня завдати ракетного удару по Одеській області. Ракету знищили над морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Facebook.

"Ранком ворог підступно спрямував по Одещині ракетний удар. Керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.

"Не знімайте, і не поширюйте кадри роботи ППО, не допомагайте ворогу. Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття", - наголошують військові.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Одесі пролунав вибух. В Одеській області оголошували повітряну тривогу о 7:47, вона тривала 20 хвилин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

При цьому у мережі писали про роботу ППО, а влада закликала жителів перебувати в укриттях.

Обстріли України

Нагадаємо, ввечері 12 березня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Під ударом опинилася багатоповерхівка. Станом на ранок 13 березня відомо про чотирьох загиблих. У лікарні перебувають шестеро постраждалих, у тому числі двоє дітей.

Крім того, росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у п'ятиповерхівку. З-під завалів врятували 10 осіб, є жертви, їх кількість встановлюють.

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