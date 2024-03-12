Внаслідок удару по багатоповерхівці у Кривому Розі є загиблі та поранені

Російські окупанти сьогодні, 12 березня, вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака у Telegram та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram .

Єрмак розповів, що росіяни вдарили по багатоповерхівці та оприлюднив відповідне фото.

Фото: наслідки удару росіян по Кривому Розі (t.me/ermaka2022)

При цьому Лисак уточнив, що попередньо в результаті удару дві людини загинули. Також є постраждалі, їм надають необхідну допомогу.

Усі деталі глава ОВА пообіцяв розкрити пізніше.

Оновлено 19:42

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що внаслідок атаки щонайменше п'ятеро поранених та двоє загиблих.

Він також уточнив, що місцева влада розгорнула штаб біля АТБ у мікрорайоні Східний 1. Там люди можуть звернутися за допомогою.

Рятувальна операція продовжується. ДСНС, лікарі та всі служби працюють.

Оновлено 19:51

За словами Лисака, через російський удар понад 30 постраждалих. П'ятеро в операційній, вони у тяжкому стані. Серед поранених - дитина.

Фото: наслідки обстрілу Кривого Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено 19:56

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що росіяни також вдарили ракетою по даху багатоповерхівки у Металургійному районі Кривого Рогу.

Штаб допомоги розгортають за адресою - "Народний дім", вулиця Криворіжсталі 52.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні, о 18:30 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про те, що у напрямку Кривого Рогу ворог запустив керовану авіаційну ракету. Ймовірно, то була Х-59.

Потім у Кривому Розі пролунали вибухи. Про це писали місцеві ЗМІ.

Сергій Лисак пізніше написав про те, що після удару у багатоповерхівці почалася пожежа. Докладніших деталей він не розкривав.

Варто зауважити, що росіяни регулярно запускають ракети Х-59 у бік Кривого Рогу. Часто їх вдається збити українським захисникам.