Полиция открыла два дела после ДТП с участием 11 автомобилей на трассе Киев-Одесса

Фото: место ДТП (ch.npu.gov.ua)

Уголовные производства открыты по статье 286 и 288 Уголовного кодекса Украины

Полиция открыла два уголовных дела после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием 11 автомобилей на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Отмечается, что уголовные дела открыты по ч1. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК, а также по факту нарушения содержания дороги в безопасном состоянии.

"По факту нарушения стандартов по содержанию автомобильных дорог в безопасном состоянии, в том числе посыпка скользких участков песком, открыто уголовное производство по статье 288 (Нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла сегодня утром. В результате ДТП повреждено 10 автомобилей и 1 рейсовый автобус, в котором находилось 20 пассажиров. Пострадали три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в столице на Набережном шоссе в ночь с 25 на 26 ноября произошла аварии при участии четырех автомобилей.

Кроме этого, в Житомирской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого госпитализированы восемь человек.