В Киеве на Набережном шоссе столкнулись четыре автомобиля

Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

В ДТП никто не пострадал

В Киеве на Набережном шоссе в ночь с 25 на 26 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) при участии четырех автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что столкновение произошло между четырьмя автомобилями -Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.

Несмотря на серьезные повреждения, которые получили все автомобили, никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия работали патрульные полицейские. Спустя два часа после аварии все автомобили убрали, движение полностью восстановили.

Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

Напомним, в Киеве в ходе дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся микроавтобус. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве на улице Старонаводницкой в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль. Водитель Porshe не справился с управлением, вследствие чего выехал на тротуар, где сбил дорожное и направляющее пешеходное ограждение. После этого автомобиль перевернулся и загорелся.