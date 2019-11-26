Полиция сообщила подробности ДТП на трассе Киев-Одесса

Фото: место ДТП (ch.npu.gov.ua)

Решается вопрос об открытии уголовного дела

В полиции сообщили подробности ДТП на Уманской трассе, в которое попали 11 автомобилей. Об этом сообщает управление полиции Черкасской области.

Указано, что на месте работает следственно-оперативная группа, скорая помощь и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: место ДТП

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на 226 км автодороги Киев-Одесса возле села Фурманка Уманского района произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП повреждено 10 автомобилей и 1 рейсовый автобус, в котором находилось 20 пассажиров, из которых никто не пострадал", - говорится в сообщении.

При этом полиция информирует, что в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 3 человека. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Черкасской области возле города Умань на автодороге "Киев - Одесса" из-за гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 11 транспортных средств. Так, столкнулись 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон".

Как писало РБК-Украина, в Киеве на Набережном шоссе в ночь с 25 на 26 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех автомобилей.

Добавим также, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате которого госпитализированы восемь человек.