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Поліція відкрила дві справи після ДТП за участю 11 автомобілів на трасі Київ-Одеса

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 17:49
Поліція відкрила дві справи після ДТП за участю 11 автомобілів на трасі Київ-Одеса
Фото: місце ДТП (ch.npu.gov.ua)

Відкриті кримінальні провадження за статтею 286 та 288 Кримінального кодексу України

Поліція відкрила дві кримінальні справи після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю 11 автомобілів на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області.

Зазначається, що кримінальні справи відкриті за ч1. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК, а також за фактом порушення утримання дороги в безпечному стані.

"За фактом порушення стандартів з утримання автомобільних доріг в безпечному стані, в тому числі посипання слизьких ділянок піском, відкрито кримінальне провадження за статтею 288 (Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аварія сталася сьогодні вранці. У результаті ДТП пошкоджено 10 автомобілів і 1 рейсовий автобус, у якому перебувало 20 пасажирів. Постраждали три людини.

Раніше РБК-Україна писало, що в столиці, на Набережному шосе в ніч з 25 на 26 листопада сталася аварія за участю чотирьох автомобілів.

Крім цього, в Житомирській області сталося ДТП з участю мікроавтобуса, в результаті якої госпіталізовано вісім осіб.

Поліція повідомила подробиці ДТП на трасі Київ-Одеса
Новини України ДТПОдеса
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