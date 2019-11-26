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В Житомирской области в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 11:02
В Житомирской области в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
Фото: место ДТП (zt.npu.gov.ua)

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и слетел в кювет

В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате которого госпитализированы восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Житомирской области.

Сообщается, что ДТП произошло в ночь на 26 ноября на участке автодороги Киев-Ковель-Ягодин в Лугинском районе.

"Предварительно установлено, что 29-летний водитель микроавтобуса "Мерседес-Спринтер", двигаясь в направлении Киева, вблизи с. Локтей Лугинского района не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и оказалось в кювете", - рассказали в полиции.

В результате ДТП водитель и семь пассажиров с различными травмами были госпитализированы в в Коростенскую и Лугинскую районные больницы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием 11 автомобилей. Под Уманью столкнулись 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон". В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал. Всего травмы получили три человека.

Также сообщалось, что в Винницкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Из-за гололеда автобус перевернулся. В результате аварии пять человек получили повреждения.

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