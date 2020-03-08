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Полиция открыла дело по факту смертельного ДТП под Борисполем

Новости » Происшествия     08.03.2020 - 15:18
Полиция открыла дело по факту смертельного ДТП под Борисполем
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По предварительным данным, водитель легковушки не предоставил преимущество в движении грузовику и совершил ДТП

Полиция открыла уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Бориспольском районе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

Сообщается, что дело открыто по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

"Смертельная авария произошла на перекрестке дорог в Бориспольском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 307, который двигался по второстепенной дороге Борисполь-Барышевка, не предоставил преимущества в движении и произошло столкновение с грузовиком Renault Magnum", - сообщили в полиции.

В результате аварии погибли 26-летняя жительница Киева, которая была за рулем автомобиля, а также двое пассажиров - 32-летний житель Львовской области и 34-летний уроженец Донецкой области.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области 8 марта около 8 утра произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пять человек пострадали. Среди пострадавших четырехлетний ребенок.

Также сообщалось, что днями в Борисполе во время погони за нарушителем пострадали три полицейских. Злоумышленник совершил наезд на правоохранителя, после чего скрылся. Во время погони были повреждены два полицейских автомобиля.

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