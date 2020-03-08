ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Борисполе столкнулись грузовик и автомобиль, есть жертвы

Новости » Происшествия     08.03.2020 - 12:18
В Борисполе столкнулись грузовик и автомобиль, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии погибли 3 человека

В Борисполе вчера, 7 марта, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, на улице Привокзальная вблизи автозаправочной станции столкнулись грузовик Renault Magnum и легковой автомобиль Peugeot 307. В результате аварии погибли 3 человека - одна женщина и двое мужчин.

"На месте происшествия спасателями было проведено деблокирование 3-х погибших. Причина ДТП устанавливается", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и протаранил электроопору. В результате аварии пострадал водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что вечером 6 марта в Киеве на мосту Патона произошла авария с участием такси Volkswagen Jetta и автомобиля Dodge Ram One. В результате аварии водитель Volkswagen получил незначительные травмы головы, а у водителя другого автомобиля повысилось давление.

В Донецкой области двое подростков травмированы в результате ДТП В Борисполе задержали мужчину, причастного к совершению теракта
Новости Украины ДТПБорисполь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь