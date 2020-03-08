Под Тернополем в ДТП пострадали пять человек, среди них ребенок

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла утром 8 марта

В Тернопольской области сегодня, 8 марта, около 8 утра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего пять человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Сообщается, что ДТП произошло на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка в Тернопольском районе. Столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.

"По предварительной информации, водитель ЗАЗ, 1995 года рождения, не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра транспортное средство врезался в иномарку под управлением львовянина", - сообщили в полиции.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ, а также четырехлетний ребенок из машины Volkswagen.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Борисполе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате столкновения погибли три человека.

Также сообщалось, что в Краматорске двое подростков получили травмы в результате ДТП. Пострадавших зажало в салоне автомобиля, который въехал в электроопору.