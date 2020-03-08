ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Тернополем в ДТП пострадали пять человек, среди них ребенок

Новости » Происшествия     08.03.2020 - 14:17
Под Тернополем в ДТП пострадали пять человек, среди них ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла утром 8 марта

В Тернопольской области сегодня, 8 марта, около 8 утра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего пять человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Сообщается, что ДТП произошло на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка в Тернопольском районе. Столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.

"По предварительной информации, водитель ЗАЗ, 1995 года рождения, не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра транспортное средство врезался в иномарку под управлением львовянина", - сообщили в полиции.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ, а также четырехлетний ребенок из машины Volkswagen.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Борисполе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате столкновения погибли три человека.

Также сообщалось, что в Краматорске двое подростков получили травмы в результате ДТП. Пострадавших зажало в салоне автомобиля, который въехал в электроопору.

Во Львовской области Mercedes протаранил электроопору, есть пострадавшие На Закарпатье автомобиль столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие
Новости Украины ДТПТернополь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь