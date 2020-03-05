В Борисполе во время погони за нарушителем пострадали 3 полицейских

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель авто наехал на правоохранителя и скрылся с места ДТП

В городе Борисполе патрульные полицейские и специальное подразделение КОРД задержали водителя, который наехал на правоохранителя и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

Как отмечается, патрульным передали сообщение, что в направлении Киева движется автомобиль, соответствующий ориентировке. Экипаж подал сигнал об остановке, но водитель только ускорился.

"На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

Полиция ограничила движение с помощью блокирования улицы, после чего водитель остановился.

"Нарушитель никого к себе не подпускал, угрожал застрелиться из предмета, похожего на пистолет. Затем его задержали сотрудники КОРД", - говорится в сообщении.

Троих полицейских, которые во время преследования получили травмы, госпитализировали. Кроме того, два служебных автомобиля были повреждены.

Напомним, 25 февраля в Мариуполе произошло ДТП с участием сотрудников патрульной полиции Киева и еще одним автомобилем, в результате чего один человек пострадал. ГБР начало досудебное расследование по факту происшествия.

Кроме того, в Киеве маршрутка на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика. В результате 11 человек были госпитализированы.