Поліція відкрила справу за фактом смертельного ДТП під Борисполем

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За попередніми даними, водій легковика не надав перевагу в русі вантажівці і скоїв ДТП

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом дорожно-транспортної пригоди в Бориспільському районі, в результаті якого загинули три людини. Про це повідомили в прес-службі поліції в Київській області.

Повідомляється, що справу порушено за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

"Смертельна аварія сталася на перехресті доріг у Бориспільському районі. За попередніми даними, водій автомобіля Peugeot 307, який рухався по другорядній дорозі Бориспіль-Баришівка, не надав переваги в русі і сталося зіткнення з вантажівкою Renault Magnum", - повідомили в поліції.

В результаті аварії загинули 26-річна мешканка Києва, яка була за кермом автомобіля, а також двоє пасажирів - 32-річний житель Львівської області та 34-річний уродженець Донецької області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області 8 березня близько 8 ранку відбулося ДТП за участю двох автомобілів, в результаті чого п'ятеро людей постраждали. Серед постраждалих чотирирічна дитина.

Також повідомлялося, що днями у Борисполі під час погоні за порушником постраждали троє поліцейських. Зловмисник скоїв наїзд на правоохоронця, після чого втік. Під час погоні були пошкоджені два поліцейських автомобіля.