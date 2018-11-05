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В полиции считают достаточным наличие материалов для раскрытия убийства Гандзюк

Новости » Общество    05.11.2018 - 17:50
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

В полиции заявили, что материалов достаточно для того, чтобы доказать вину, в том числе заказчиков

В Национальной полиции Украины считают, что у следствия достаточно материалов для полного раскрытия убийства советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Убежден, что с учетом тех материалов, которые сегодня предоставила Нацполиция в производство следователя Службы безопасности Украины, будет достаточно для того, чтобы совместными усилиями доказать вину, в том числе заказчиков", - сказал замглавы Нацполиции Константин Бушуев журналистам в понедельник в Киеве.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул в активистку кислотой у подъезда ее дома, Гандзюк госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр, у нее диагностировали 30% ожогов тела. 4 ноября 2018 года в полиции сообщили, что Гандзюк умерла в больнице.

Правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Также они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Также в Европейской комиссии заявили, что ждут от Украины тщательного расследования дела о нападении на Гандзюк.

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Новости Украины Екатерина Гандзюк
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