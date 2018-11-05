Правозащитники требуют публичного отчета по делу Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

В заявлении правозащитники требуют отставки генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Авакова

Правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Также они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление, которое подписали 73 общественные организации.

В заявлении говорится, что нападение на Гандзюк сначала было квалифицировано как хулиганство и только после давления общественности его переквалифицировали на "тяжкие телесные повреждения с целью запугивания". Затем квалификацию изменили еще раз и определен как "покушение на убийство".

"Только через два месяца, 25 сентября 2018 года, по ходатайству адвоката Евгении Закревской главное управление Нацполиции в Херсонской области придало признак заказа в квалификацию преступления (по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Но в подозрении у исполнителей признак "заказа" до сих пор не фигурирует", - говорится в заявлении.

Также в заявлении активистов говорится, что именно "коррупция, безнаказанность и отсутствие эффективной реформы полиции и прокуратуры являются причинами массовых преследований и нападений на общественных активистов".

"Мы возмущены состоянием расследования нападений и убийств общественных активистов и требуем отправить в отставку руководство херсонской милиции, которая с самого начала саботировала расследование нападения на Екатерину Гандзюк, а также требуем отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые саботировали реформу правоохранительных органов в Украине", - говорится в заявлении.

"Пока нападающие, организаторы и заказчики более сотни нападений на гражданских активистов, которые имели место за несколько последних лет, не будут наказаны, ни один активист не может чувствовать себя в безопасности", - говорится в заявлении.

Отметим, ранее в Европейской комиссии заявили, что ждут от Украины тщательного расследования дела о нападении на Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Мужчина ждал ее у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли в Киевский ожоговый центр. 4 ноября 2018 года в полиции сообщили, что Гандзюк умерла в больнице.