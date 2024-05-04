Загальна мобілізація в Україні: до чого готуватися всім військовозобов'язаним у травні

Новий закон, який зокрема стосується питань мобілізації, набирає чинності сьогодні, 4 травня 2024 року. При цьому деякі нововведення вже діють з квітня, а 18 травня набуде чинності ще ціла низка правил.

При підготовці матеріалу використовувалися тексти законів 3621-IX, 3127-IX, 3549-IX, 3633-IX (великий закон про мобілізацію), законопроектів 10379 (про штрафи для ухилістів) та 11079-1 (про мобілізацію засуджених), заяви директорки департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксани Сухорукової, Генерального штабу ЗСУ.

Докладніше про те, до чого готуватися військовозобов'язаним у травні, - у тексті РБК-Україна .

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Без статусу "обмежено придатний". Що ще змінюється з 4 травня

З сьогоднішнього дня, згідно із законом 3621-IX, скасовується статус "обмежено придатних". Тим військовозобов'язаним, яким його було встановлено раніше, до кінця року (протягом 9 місяців) необхідно пройти повторний медичний огляд.

Паралельно готувалися зміни до наказу №402 Міністерства оборони про військово-лікарські комісії. Як заявила директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова, буде описано критерії, за якими встановлюється, придатна чи ні людина до військової служби.

Таким чином, фактично буде п'ять статусів: непридатний та чотири категорії придатних. Категорії придатних будуть поділені на:

придатні (повністю)

придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях (але непридатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо)

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу)

придатні до виконання специфічних завдань

Оновлені критерії будуть містити кілька тисяч діагнозів. І за кожною групою захворювань залежно від ступеня ділитимуть військовозобов'язаних на придатних/непридатних.

"Наприклад, якщо у людини виразка була в анамнезі і залишився тільки рубець - придатна. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунка, то людина непридатна", - пояснювала Сухорукова.

Фото: обмежено придатні мають пройти повторний медогляд (armyinform.com.ua)

Оновлений наказ набирає чинності з 18 травня, як і великий закон про мобілізацію. Згідно з ним, придатними до служби визнаються військовозобов'язані з безсимптомним ВІЛ, повільно прогресуючими хворобами крові, гіпертонією І стадії тощо.

До тилової служби придатними будуть українці з клінічно вилікуваним туберкульозом, хронічними гепатитами (з помірними порушеннями функцій, доброякісними новоутвореннями та ін.) З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

Зазначимо, з 18 травня "обмежено придатні" теж мають протягом 60 днів оновити дані до ТЦК. Відповідно їх спрямують на повторну комісію.

Крім того, закон 3621-IX гарантує військовим відпустку на 14 днів при народженні дитини, а також звільнення від служби, якщо дитина захворіла і потрібен догляд. Також військовослужбовці зможуть до 12 місяців перебувати на лікуванні за кордоном без необхідності проходити ВЛК кожні чотири місяці.

А ще на рівні закону закріплюється виплата 15 млн гривень за загиблого військового.

Які норми працюють із квітня

Мобілізація з 25 років

У квітні набув чинності закон 3127-IX, який знижує призовний вік. Раніше мобілізувати могли лише українців віком від 27 років, а тих, хто молодший, брали на контракт. Тепер мобілізації підлягають хлопці віком понад 25 років, придатні за станом здоров'я. Їх переводять із обліку призовників на облік військовозобов'язаних.

Як пояснювали в Генштабі ЗСУ, з першої половини квітня військкомати почали видавати повістки тим, хто досяг 25-річчя.

"Для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів", - йшлося у повідомленні.

Для уточнення даних при собі треба мати паспорт, ІПН, військово-обліковий квиток, медичні документи тощо. А за наявності підстав для відстрочки - висновок лікарської комісії, повна історія хвороби чи інші підтверджуючі документи.

Цифровізація армії: "Оберіг" та електронний кабінет

Робота реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та електронного кабінету передбачена законом №3549-IX. Е-кабінет дає змогу уточнити облікові дані в ТЦК дистанційно, не відвідуючи військкомат.

"Ми вважаємо, що це буде такий сервісний підхід", - казала заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Реєстрація е-кабінету - виключно добровільна. Через нього не будуть розсилати електронні повістки, а працюватиме він через окремий затосунок, який пізніше можна буде завантажити з AppStore (iOS) та Google Play (Android).

Фото: в інтересах армії запускається ряд електронних сервісів (Getty Images)

Електронний кабінет запустять уже 18 травня. Докладніше про те, навіщо він потрібен, читайте в окремому матеріалі "Альтернатива ТЦК. Точна дата, коли запустять е-кабінет військовозобов'язаних".

Також покращується взаємодія державних реєстрів з "Оберегом". Це дозволить зібрати більше даних про військовозобов'язаних та виключити видачу помилкових повісток. До цього реєстру вноситься інформація про українців віком 18-60 років (призовників, військовозобов'язаних та резервістів):

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство

місце проживання

сімейний стан

освіта, професія та місце роботи

стан здоров'я і так далі

Очікується, що на базі "Оберега" запустять електронне бронювання та видачу електронних військових квитків. А ще закон полегшує надання статусу УБД (учасника бойових дій). Його можна оформити онлайн, а військові частини зобов'язані формувати довідки про участь у бойових діях протягом 5 днів після того, як військовий виконав бойовий наказ.

Система формує виписку та електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код). Саме посвідчення за бажанням може бути електронним та паперовим. Окремо планується запуск програми "Армія+" з цілою екосистемою сервісів, першим із яких буде УБД онлайн.

Закон про мобілізацію: головні правила з 18 травня

Великий закон про мобілізацію (№3633-IX) набуде чинності рівно за два тижні. Зазначимо, під час його підготовки пропонувалося прописати демобілізацію після 36 місяців служби та ротацію. На прохання військового керівництва ці норми вилучили, їх мають врегулювати окремим законом протягом 2024 року.

Без повістки до ТЦК та військовий квиток завжди при собі

До 17 липня 2024 року всі військовозобов'язані мають актуалізувати облікові дані. Зробити це можна, відвідавши військкомат, звернувшись через Центр надання адмінпослуг або через е-кабінет. При оновленні даних необхідно вказати всю інформацію, аж до номера телефону та адреси електронної пошти.

Крім того, усі чоловіки віком 18-60 років повинні мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Їх потрібно показувати на вимогу представників ТЦК, а також при виїзді за кордон.

Базова та загальновійськова підготовка

Строкову службу офіційно буде скасовано. Замість неї запроваджується базова для українців віком 18-25 років. Вони зможуть вибрати рік та період служби, доки їм не виповниться 24 роки.

Термін - до п'яти місяців у мирний час та до трьох у воєнний. У воєнний час: не менше одного місяця базової підготовки та до двох - професійної.

Базова загальновійськова підготовка запроваджується з 2025 року у вишах усіх форм власності як окрема дисципліна обов'язкова для чоловіків та за бажанням для дівчат. Після неї надається військово-облікова спеціальність, а військовозобов'язаний стає на облік.

Що чекає на ухилянтів

Розширюються повноваження ТЦК. За зверненням керівника поліція проводитиме адміністративне затримання тих, хто не прийшов за повісткою. Наразі вона може затримувати людей на три години і лише тих, на кого склали протокол у військкоматі.

Якщо поліція не зможе розшукати військовозобов'язаного, за адресою його реєстрації надсилається вимога рекомендованим листом. Якщо людина відмовляється від отримання, неможливо вручити листа або вимога свідомо ігнорується, запускається процедура обмежень.

Фото: за ухилення від мобілізації тимчасово позбавлятимуть права на керування автомобілем (Getty Images)

Якщо ухилянт протягом 10 днів не з'явиться до ТЦК, то військкомат звернеться до суду з проханням призупинити дію водійських прав. Але суд може відмовити, якщо призупинення права на керування автомобілем позбавляє особу коштів для існування або авто використовується для перевезення інваліда.

Бонуси для військових та мотиваційний пакет

Мобілізованим компенсуватимуть 50% першого внеску з іпотеки. А також виплачуватимуть по 100 тисяч гривень після першого та другого року служби. Основна щорічна відпустка - частинами протягом року (головна безперервна частина не менше 15 днів).

Крім того, дружин та чоловіків військових звільнять від відсотків за кредитами, сплати штрафів та пені (крім кредитів на авто та житло). Контрактникам обіцяють протягом трьох місяців видавати сертифікат на 150 тисяч гривень для покупки авто.

За знищену чи трофейну техніку встановлюється винагорода у розмірі від 11,5 до 870 тисяч гривень. Мобілізовані добровільно отримають два місяці відстрочки перед відправкою до навчальних центрів, щоб завершити свої справи на громадянці.

Відстрочка від мобілізації

Відстрочка дається заброньованим, особам з інвалідністю, тимчасово непридатним, багатодітним батькам (крім боржників за аліментами), батькам-одинакам тощо.

Більш детальна інформація у матеріалі "Закон про мобілізацію прийнято. Короткий переказ основних нововведень".

Мобілізації не підлягають студенти на денній чи дуальній формі навчання. Необхідна умова - рівень освіти, вищий за раніше отриманий. Докторанти та аспіранти, зокрема контрактники, теж мають право на відстрочку.

Також мобілізації не підлягають ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, виконуючи завдання в АТО або під час повномасштабної агресії РФ. Або посмертно одержали звання Героя України за героїзм під час Революції гідності.

Правила бронювання

Посада держслужбовця більше не гарантуватиме броню від мобілізації. Гарантовано її отримають топ-чиновники категорії "А", голови обласних та районних рад, сільські селищні та міські голови.

Чиновники категорії "Б" та органів місцевого самоврядування - не більше 50% від числа військовозобов'язаних. А з 2025 року на роботу на державній службі можна буде влаштуватися лише після базової військової підготовки (якщо людина визнана придатною).

Бронь залишається за працівниками органів державної влади, інших держорганів (у тому числі НАБУ, Національної поліції, прокуратури, ДСНС та інших), підприємств та організацій, що є критично важливими для Збройних сил України, економіки та життєдіяльності населення.

Зазначимо, найближчим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль також анонсував "справедливу постанову" про бронювання.

Чи мобілізуватимуть жінок

Закон не містить змін щодо призову жінок на службу. Мобілізації підлягають лише медики і то виключно на добровільній основі. Зазначимо, ще з осені 2023 року представники деяких медичних та фармацевтичних професій мали стати на військовий облік.

Фото: новий закон не містить змін щодо мобілізації українок (Віталій Носач/РБК-Україна)

Чинні правила містять і перелік обмежень, через які навіть за бажанням українки не зможуть приєднатися до війська. Докладніше про це в матеріалі "Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть до армії жінок".

Штрафи для ухилянтів та мобілізація засуджених: до чого ще готуватись

У квітні перше читання пройшов законопроект 10379, який пропонує суттєво підняти штрафи за ухилення від мобілізації. Наразі за порушення правил військового обліку загрожує штраф від 850 до 17000 гривень, але у воєнний час їх можуть підняти до рівня 3400 - 5100 гривень .

За відмову від повістки чи неявку до військкомату зараз штрафують на 3400 - 8500 гривень. Пропонується запровадити таку градацію:

у мирний час - від 5 100 до 8 500 гривень (громадяни), від 17 000 до 34 000 гривень (посадові та юридичні особи)

(громадяни), від 17 000 до 34 000 гривень (посадові та юридичні особи) у воєнний час - від 17 000 до 25 500 гривень та від 34 000 до 59 000 гривень відповідно

Також у першому читанні ухвалено законопроект 11079-1 про мобілізацію засуджених. Йдеться про добровільну мобілізацію і лише тих, хто відповідає вимогам для служби в окремих спеціалізованих підрозділах та військових частинах.

Охочий повинен буде подати заяву та пройти медогляд у в'язниці, дані передадуть до ТЦК і військові частини зможуть розглядати можливість прийняти його на службу. Після рішення ТЦК на ув'язненого чекає військово-лікарська комісія, і якщо все добре, то заява надходить до суду, який умовно-достроково звільняє його.

Командири військових частин мають здійснювати адміністративний нагляд. До Збройних сил не зможуть приєднатися засуджені за злочини проти нацбезпеки України, вбивство двох чи більше осіб, а також за сексуальне насильство та смертельну п'яну ДТП.

Якщо такий мобілізований ухилятиметься від служби, йому загрожує термін від 5 до 10 років. Обидва законопроекти ще мають пройти друге читання. Очікується, що це відбудеться у наступні пленарні тижні.